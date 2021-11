Imprese: Deutsche Telekom prepara partenariati nell'Ue per espandere la fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per le telecomunicazioni tedesco Deutsche Telekom starebbe preparando dei “partenariati con investitori in diversi Stati membri dell'Ue” al fine di condividere i costi per l'espansione della propria rete fibra ottica. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti della finanza e dell'azienda. In particolare, in Austria, Deutsche Telekom starebbe lavorando una joint venture con un partner in cui ciascuna delle parti investirebbe 150 milioni di euro per sviluppare la fibra ottica. Un'iniziativa analoga sarebbe prevista in Polonia. In questo modo, il gruppo modifica la propria strategia in maniera “fondamentale”. Finora, Deutsche Telekom aveva infatti controllato autonomamente la propria infrastruttura. Il motivo principale del cambiamento è l'elevato indebitamento dell'azienda, giunto al massimo storico di oltre 130 miliardi di euro. Allo stesso tempo, la società deve modernizzare la propria infrastruttura. (segue) (Geb)