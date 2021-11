Imprese: Deutsche Telekom prepara partenariati nell'Ue per espandere la fibra ottica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania e in altri Paesi europei, Deutsche Telekom si affidava spesso alle vecchie reti in rame per la banda larga, ma queste offrono una velocità soltanto fino a 250 megabit al secondo. Oggi, la fibra ottica può già quadruplicare tale connessione e le nuove tecnologie del settore possono consentire velocità di trasmissione ancora più elevate. Il partenariato con investitori esterni è, quindi, un modo per far fronte all'espansione della fibra ottica senza che Deutsche Telekom debba sostenere da sola tutti i costi. Il modello è la joint venture “GlasfarerPlus”, che il gruppo ha concluso a settembre scorso con Ifm, fondo australiano per gli investimenti nelle infrastrutture, al fine di condividere i costi di espansione della fibra ottica per quattro milioni di famiglie in Germania. (Geb)