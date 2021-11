Germania: Cdu e Csu criticano gestione Covid da parte di SpD, Verdi e Fdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari generali dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Paul Ziemiak e Markus Blume, hanno criticato come insufficiente la legge per la gestione della pandemia di Covid-19 in Germania, recentemente approvata dal Bundestag su proposta congiunta di Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), le tre forze politiche che formeranno il prossimo governo federale. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post”, Ziemiak ha accusato il cancelliere designato Olaf Scholz, esponente della SpD, di eccessivo lassismo nell'affrontare l'emergenza sanitaria. Secondo il segretario generale della Cdu, socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici “non fanno abbastanza” contro il Covid-19 e le misure anticontagio proposte dai tre partiti “non sono sufficienti”. Ziemiak ha quindi evidenziato che Scholz “deve finalmente prendere la situazione sul serio”, come ha fatto “finora” la cancelliera Angela Merkel. Per Ziemiak, dovrebbero essere introdotte severe restrizioni a carico dei non vaccinati contro il coronavirus, nei cui confronti è stata mostrata “troppa considerazione”. A sua volta, intervistato dal quotidiano “Bild”, Blume ha esortato SpD, Verdi e Fdp ad adottare misure “estese” per il contenimento del coronavirus in Germania. In particolare, secondo il segretario generale della Csu, un “blocco di emergenza” dovrebbe essere attuato in tutto il Paese.(Geb)