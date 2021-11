Business news: Colombia, Starace (Enel), ci sono ottime basi per continuare a investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le partnership di Enel in Colombia rappresentano “un’ottima base per continuare a investire nel paese, insieme e con modalità più snelle visto che le aziende possono finanziarsi reciprocamente con il loro cash flow”. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa organizzata dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2024. “L’accordo che abbiamo firmato è importante ed è il punto di partenza per una crescita ulteriore, che richiederà maggiori investimenti”, ha detto, sottolineando che Enel non è interessata a comprare una quota del 9,4 per cento di Grupo de Energìa de Bogotà. (Res)