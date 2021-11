Giappone-Usa: colloqui in formato "2+2" sulla Cina a Gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone si prepara ad accogliere la richiesta degli Stati Uniti di contribuire maggiormente alle spese di stazionamento delle forze militari statunitensi di stanza sul territorio di quel Paese asiatico. Lo riferiscono fonti governative giapponesi, secondo cui i due Paesi potrebbero annunciare formalmente il raggiungimento di un accordo a dicembre, con un incremento del contributo del Giappone già dall'anno fiscale 2022. Tokyo ha chiesto agli Stati Uniti di considerare l'impiego dei fondi per la manutenzione delle strutture militari utilizzate congiuntamente dalle Forze armate di entrambi i Paesi. Il Giappone auspica che l'ulteriore contributo finanziario di Tokyo possa cementare ulteriormente l'alleanza militare. Quest'anno il Giappone ha messo a bilancio 201,7 miliardi di yen (1,76 miliardi di dollari) come "sostegno della nazione ospite" al contingente militare Usa nel Paese. I fondi includono le retribuzioni del personale giapponese e i costi dei controversi piani per il parziale trasferimento delle Forze Usa da Okinawa. L'entità dell'aumento che dovrebbe scattare dal prossimo anno fiscale non è stata divulgata. (Git)