Business news: Brasile, Cina riapre alle importazioni di carne bovina

- Le autorità doganali della Cina hanno dichiarato che accetteranno ordini di importazione per carne bovina brasiliana che ha ricevuto un certificato sanitario anteriore al 4 settembre, consentendo di fatto alle spedizioni trattenute nei porti cinesi di essere finalmente sdoganate. La Cina aveva sospeso le importazioni di carne bovina brasiliana il giorno 4 settembre dopo l'identificazione di due presunti casi di contaminazione da encefalopatia spongiforme bovina, nota come sindrome della "mucca pazza", in due capi di bestiame in allevamenti di Belo Horizonte (Minas Gerais) e Nova Canaa do Norte (Mato Grosso). All'atto della sospensione diverse partire di carne erano già in viaggio o nei porti cinesi. Questi carichi potranno ora essere consegnati. Il Brasile è il principale fornitore di carne bovina per la Cina, a cui destina circa il 40 per cento delle sue importazioni. Il via libera delle autorità di Pechino arriva dopo che la Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) di Rio de Janeiro ha confermato che i due casi sotto osservazione presso il suo istituto non sono stati colpiti dalla sindrome come si sospettava in un primo momento. (Res)