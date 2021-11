Business news: Messico, compagnia petrolifera russa Lukoil scopre giacimento da 250 milioni di barili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Lukoil ha annunciato la scoperta di un giacimento petrolifero nel golfo del Messico. Secondo le prime stime dell'azienda il giacimento avrebbe riserve di 250 milioni di barili di greggio. Lukoil ha indicato che il deposito è stato trovato nel corso del processo di perforazione il primo pozzo esplorativo nel bacino di Yoti West, appartiene al blocco 12, localizzato a 60 chilometri al largo della piattaforma semisommergibile Valaris 8505. Lukoil Upstream México, controllata dall'azienda madre russa, ha specificato che la perforazione è stata effettuata in un serbatoio di sabbia in sedimenti del Miocene superiore con elevata permeabilità e uno spessore effettivo di saturazione di olio di circa 25 metri. Lukoil ha ottenuto il diritto di esplorare e produrre idrocarburi nel blocco 12 nel golfo del Messico, che conta su una superficie di 521 chilometri quadrati. Lukoil detiene il 60 per cento della concessione di cui è anche operatore, mentre il restante 40 per cento appartiene all'italiana Eni. (Res)