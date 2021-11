Business news: Brasile, inflazione stimata all'1,17 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge) ha reso noto che l'Indice nazionale di inflazione (Ipca-15), considerato anteprima dell'inflazione ufficiale del Paese, si attesta a novembre all'1,17 per cento su mese, spingendo la proiezione dell'inflazione annuale al 10,73 per cento. Si tratta del dato per il mese di novembre più alto dal 2002. Secondo l'Ibge nello stesso mese dello scorso anno era stato registrato un tasso dello 0,81 per cento, mentre nel mese di ottobre 2021 l'indice si era attestato allo 1,20 per cento. Dall'inizio dell'anno l'indicatore accumula un aumento pari all'9,57 per cento. (Res)