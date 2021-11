Business news: Messico, Pil segna contrazione dello 0,4 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) del Messico si è contratto dello 0,4 per cento nel terzo trimestre del 2021 rispetto al precedente trimestre. Su base annua, rispetto cioè allo stesso trimestre dello scorso anno, il Pil segna tuttavia una crescita dell'1,4 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Inegi), secondo cui il calo della performance è da attribuire alla frenata nella ripresa economica del paese a causa della terza ondata della pandemia di nuovo coronavirus e delle difficoltà di recupero della catena di approvvigionamento di beni e materie prime per l'industria. Si tratta del primo calo trimestrale dal secondo trimestre del 2020. Nel trimestre luglio, agosto e settembre il calo del Pil è dovuto principalmente alla frenata del settore terziario (commercio e servizi) che ha segnato -0,9 per cento. Di contro il settore primario (agricoltura, pesca, allevamento) è cresciuto dell'1,3 per cento. Leggera crescita dello 0,3 per cento anche per le attività del settore secondario (estrazione mineraria, edilizia, produzione, generazione e trasmissione di acqua, elettricità e gas). (Res)