Covid: Lagarde, il virus non conosce frontiere

- Nella crisi abbiamo capito che la variante appena scoperta può arrivare in poche ore nei Paesi Bassi, Francia, Belgio, il coronavirus non conosce frontiere. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, a "Che tempo che fa". “Per fortuna sotto la presidenza italiana del G20 a Roma è stato deciso il principio di vaccinare almeno il 70 per cento della popolazione di tutti i Paesi del mondo entro la metà del 2022. Ovviamente non basta dire che faremo, ma bisogna passare all’atto”, ha dichiarato Lagarde. “50 miliardi sono una goccia d’acqua”, ma sono un punto di partenza, ha aggiunto. (Res)