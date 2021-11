Libia: Corte di Bengasi respinge ricorso presentato contro Khalifa Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di appello di Bengasi ha respinto un ricorso presentato dal candidato presidenziale Abdel Majid Saif Al Nasr contro il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica anch’egli in corsa per le consultazioni che dovrebbero tenersi il 24 dicembre. Non sono note le ragioni su cui si basava l'appello presentato da Al Nasr, né le motivazioni del respingimento. E’ probabile che il ricorso sia stato presentato per contestare la doppia cittadinanza di cui godrebbe Haftar, che ha ottenuto il passaporto statunitense negli anni trascorsi in esilio in Virginia. (Lit)