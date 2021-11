Business news: Brasile, governo pubblica decreto privatizzazione vie fluviali navigabili e aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo attraverso cui inserisce nel Programma nazionale di privatizzazione la concessione relativa alla via fluviale navigabile nello stato di Rio Grande do Sul. La disposizione prevede il passaggio all'iniziativa privata della gestione del canale di Sao Goncalo e del corso d'acqua Lagoa Mirim. Secondo quanto riferito in una nota dalla segreteria generale della presidenza della Repubblica, l'idea è "promuovere l'espansione, l'ammodernamento e l'ottimizzazione della via navigabile brasiliana infrastrutture, garantendo la ragionevolezza e pubblicità delle tariffe e dei prezzi praticati nel settore, la qualità dell'attività svolta e l'effettività dei diritti degli utenti". (Res)