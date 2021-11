Business news: Cina-Brasile, Pechino e Brasilia rafforzeranno la cooperazione su agricoltura sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con il Brasile in materia di biotecnologie agricole e finanza verde. Lo ha detto l’ambasciatore di Pechino in Brasile, Yang Wanming, intervenendo ad un forum telematico organizzato dal Consiglio commerciale Cina-Brasile. La conferenza ha affrontato il tema dell’agricoltura sostenibile: i rappresentanti dei due Paesi hanno discusso strategie comuni per la riduzione delle emissioni nel settore. Yang ha definito l’agricoltura una delle “aree più solide e dinamiche nella cooperazione tra Pechino e Brasilia”, sottolineando l’importanza delle nuove tecnologie per la trasformazione verde dei processi agricoli. Nell’ambito del dialogo, Fernando Camargo, segretario per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e l'irrigazione presso il ministero dell'Agricoltura di Brasilia, ha auspicato un rafforzamento del partenariato agricolo con la Cina, definendo “enorme” la convergenza di proposte in relazione al settore. All’evento hanno inoltre preso parte oltre 200 tra studiosi e imprenditori provenienti dai due Paesi. (Res)