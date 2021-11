Business news: Brasile, governo invia in parlamento disegno di legge che facilita accesso al credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato e inviato in parlamento un disegno di legge che modifica le norme relative alle garanzie per ottenere prestiti e finanziamenti nel Paese. L'obiettivo del governo è quello di rendere più semplice, efficiente e sicuro l'utilizzo delle garanzie di credito per gli investitori, oltre a ridurre il costo e gli interessi dei finanziamenti e ad aumentare la concorrenza nel settore. Qualora approvata la legge renderà possibile, per esempio, utilizzare lo stesso immobile come garanzia in più operazioni di credito. (Res)