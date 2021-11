Business news: Perù, governo esclude chiusura unilaterale miniere ad Ayacucho

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha escluso che verrà presa una decisione unilaterale riguardo le sorti di quattro unità minerarie ad Ayacucho, nel sud del Paese. Lo ha fatto attraverso un comunicato diretto a smentire le voci riguardanti un'imminente chiusura per ragioni ambientali delle miniere d'argento "Inmaculada" e "Pallancanta", di proprietà della società Hochschild Mining, e di "Breapampa" e "Apumayo", di proprietà di South America Mining Investments (Sami). "Il Governo ribadisce il rispetto assoluto e illimitato dei diritti fondamentali, dell'attuale quadro costituzionale e giuridico e della libertà di impresa, in un contesto di stabilità e sicurezza giuridica" afferma la nota del governo di Lima, dove si afferma quindi che "in questo quadro, e in relazione agli ultimi eventi, scartiamo la chiusura e la richiesta di ritiro unilaterale delle attività delle unità minerarie, che rispettano i requisiti e le condizioni legali stabiliti dalla normativa nazionale e di settore, e che hanno le autorizzazioni corrispondenti". (Res)