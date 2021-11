Inflazione: Lagarde (Bce), nel 2022 domanda e offerta si riequilibreranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 domanda e offerta si riequilibreranno e allora si abbasserà anche il livello dell’inflazione. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a "Che tempo che fa". “L’inflazione che stiamo riscontrando in questi giorni è legata a diversi fattori”, ha spiegato, specificando che “in Italia in particolare” uno di questi fattori è “l’energia” ma anche a problemi “geopolitici, climatici, ma anche a fenomeni di manutenzione, di sostituzione delle energie convenzionali”. “Questi fenomeni messi insieme ci mostrano che non saranno di lunga durata. Nel 2022 ci saranno dei cambiamenti significativi, raffronteremo i prezzi con quelli dell’anno prima”, ha detto Lagarde. “Il secondo elemento è il rapporto fra domanda e offerta: dopo la fase peggiore della pandemia c’è stata un recupero della domanda, un rimbalzo ma di fronte a questa ripresa non c’è stata un’offerta parallela e quindi oggi non abbiamo benzina, container”, ha detto la governatrice della Bce, auspicando che “questo effetto sfumerà” il prossimo anno grazie a un riequilibrio di domanda e offerta. (Res)