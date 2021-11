Business news: Colombia, Usa autorizzano importazione mango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità sanitaria degli Stati Uniti ha autorizzato l’importazione del mango colombiano. Lo ha annunciato la ministra del Commercio, dell’Industria e del Turismo della Colombia, Ximena Lombana. “Il mango colombiano riceve l'autorizzazione dall'autorità sanitaria degli Stati Uniti per entrare in quel Paese. Continuiamo a lavorare per espandere il paniere dei prodotti esportabili e raggiungere più mercati”, ha scritto la ministra sul suo account Twitter. La produzione di mango in Colombia ha visto una crescita costante dal 2014, superando le 260 mila tonnellate nel 2020. (Res)