Ue: Lagarde (Bce), Next Generation Eu segnale incredibile per tutti gli euroscettici

- Il Next Generation Eu è stato un segnale incredibile: una risposta incredibile a livello europeo e la volontà di ricompensare i sacrifici e le sofferenze di tutti i Paesi attraverso una generosità collettiva. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a "Che tempo che fa". “Tutti gli europei hanno una responsabilità di portare a termine questo piano con delle riforme, degli investimenti, investendo nel green e digitale, per dimostrare a quanti fossero ancora cinici o scettici cosa sono ancora in grado di fare gli europei e cosa possono realizzare”, ha detto Lagarde. “Sono molto fiduciosa, credo che questo messaggio verrà capito e consentirà all’Europa di andare avanti”, ha aggiunto. (Res)