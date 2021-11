Business news: Argentina, siglato accordo con Agenzia spaziale europea su proseguimento programma "Tempus Pro Antartide"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina e l'Agenzia spaziale europea (Esa) hanno concordato il proseguimento del programma "Tempus Pro Antartide" per la sperimentazione congiunta nel continente antartico di un dispositivo di telemedicina destinato ad essere utilizzato in futuri viaggi spaziali alla Luna o a Marte. La lettera di intenti, firmata dal sottosegretario agli Esteri argentino, Guillermo Carmona, e dal direttore del Centro astronauti dell'Esa, Frank De Winne, prevede la realizzazione della sperimentazione durante la "Campagna antartica 2021-2022" nelle basi scientifiche argentine Belgrano 2 e Carlini del continente. Il proposito, hanno spiegato le autorità firmanti durante un evento tenuto martedì a Buenos Aires al quale ha presenziato "Agenzia Nova", è quello di "testare il dispositivo in condizioni estreme, in termini di temperature ed isolamento, che risultano assimilabili a quelle che gli astronauti affronteranno in future missioni spaziali". (Res)