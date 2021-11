Business news: Cile, Starace (Enel), nostra strategia non condizionata da esito elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel non è preoccupata per il possibile risultato del ballottaggio che si terrà in Cile il mese prossimo, dopo il primo turno delle elezioni politiche. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa organizzata dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2024. “In Cile il ballottaggio è una tradizione, non sono assolutamente sorpreso: in ogni caso, non credo che gli investitori facciano le loro valutazioni in base al risultato elettorale”, ha detto, aggiungendo che il Cile è “un grande paese con una popolazione forte, in cui dobbiamo mantenere una visione di lungo periodo”. Le nostre strategie, ha ribadito, non sono condizionate dagli esiti elettorali. “Più che altro, è importante per noi che finisca l’incertezza politica, si capisca chi è il nuovo presidente e quale sarà la direzione dell’economia cilena: in ogni caso, penso che le prospettive siano buone”, ha detto. (Res)