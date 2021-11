G7: Covid, convocata per domani riunione ministri Salute su variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata convocata per domani, lunedì 29 novembre, una riunione urgente dei ministri della Salute del G7 per discutere gli sviluppi della variante Omicron del Covid-19. E' quanto si legge in una nota del governo britannico, secondo cui questa riunione si aggiunge alle misure rapidamente adottate all'inizio di questa settimana per prevenire la diffusione della nuova variante, comprese le restrizioni di viaggio e il che significa che tutti i contatti stretti di chiunque sia risultato positivo alla variante Omicron dovranno isolarsi per dieci giorni indipendentemente dal fatto che siano stati o meno vaccinati. (Rel)