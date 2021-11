Business news: El Salvador, presidente Bukele annuncia il progetto della Bitcoin City

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una città ultramoderna e sostenibile alimentata con energia geotermica. Queste le caratteristiche della "Bitcoin City", l'ultimo progetto presentato dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele. "Sarà una città legalmente costituita, avrà commerci, servizi, musei, bar, ristoranti, porto, aeroporto, e il suo proprio vulcano che darà energia alla città. Sarà completamente circolare ed in mezzo avrà una grande piazza", ha affermato Bukele nel corso di un evento di presentazione tenuto domenica da "Bitcoin beach", iniziativa legata al bitcoin che in El Salvador da quest'anno è diventata anche di corso legale. La nuova città, che nelle intenzioni del presidente dovrebbe essere costruita da zero nella località di Conchagua, nel golfo di Fonseca, nel sud-est del Paese, avrà inoltre il 50 per cento del suo spazio destinato ad aree residenziali, e si pone come obiettivo quello di costituire un polo tecnologico regionale altamente digitalizzato e sostenibile. (Res)