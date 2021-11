Sudafrica: Ramaphosa chiede revoca restrizioni viaggi, decisione "ingiustificata e discriminatoria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, si è detto "profondamente deluso" dalla decisione "discriminatoria" presa da diversi governi di vietare i viaggi dai Paesi dell'Africa meridionale in seguito all'identificazione della variante Omicron, definendola un allontanamento "netto e del tutto ingiustificato" dall'impegno che molti di questi Paesi hanno assunto al summit del G20 di Roma del mese scorso. "In quella riunione ci siamo impegnati a riavviare i viaggi internazionali in modo sicuro e ordinato, coerentemente con il lavoro delle organizzazioni internazionali competenti come l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione marittima internazionale e l'Ocse. La Dichiarazione del G20 di Roma ha preso atto della difficile situazione del settore turistico nei Paesi in via di sviluppo e si è impegnato a sostenere una 'ripresa rapida, resiliente, inclusiva e sostenibile del settore turistico'. Queste restrizioni sono ingiustificate e discriminano ingiustamente il nostro Paese e i nostri Paesi fratelli dell'Africa meridionale", ha affermato Ramaphosa in un discorso alla nazione pronunciato questa sera. "Il divieto di viaggiare non è informato dalla scienza, né sarà efficace nel prevenire la diffusione di questa variante", ha aggiunto il capo dello Stato sudafricano, secondo il quale l'unico risultato che il divieto di viaggiare produrrà sarà quello di "danneggiare ulteriormente le economie dei Paesi colpiti e minare la loro capacità di rispondere e riprendersi dalla pandemia". (segue) (Res)