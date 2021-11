Sudafrica: Ramaphosa chiede revoca restrizioni viaggi, decisione "ingiustificata e discriminatoria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramaphosa ha chiesto pertanto a tutti i governi dei Paesi che hanno imposto divieti di viaggio di "rivedere urgentemente le loro decisioni e di revocare il divieto che hanno imposto prima che vengano arrecati ulteriori danni alle nostre economie e ai mezzi di sussistenza della nostra popolazione". Secondo il presidente sudafricano non esiste alcuna giustificazione scientifica per mantenere in vigore queste restrizioni. "Sappiamo che questo virus, come tutti i virus, muta e forma nuove varianti. Sappiamo anche che la probabilità di insorgenza di forme più gravi di varianti aumenta in modo significativo laddove le persone non sono vaccinate. Questo è il motivo per cui ci siamo uniti a molti Paesi, organizzazioni e persone in tutto il mondo che hanno lottato per la parità di accesso ai vaccini per tutti. Abbiamo detto che la disuguaglianza dei vaccini non solo costa vite e mezzi di sussistenza in quei Paesi a cui è negato l'accesso, ma che minaccia anche gli sforzi globali per superare la pandemia. L'emergere della variante Omicron - ha proseguito il capo di Stato sudafricano - dovrebbe piuttosto essere un campanello d'allarme per il mondo sul fatto che la disuguaglianza dei vaccini non può continuare. Fino a quando tutti non saranno vaccinati, tutti saranno a rischio. Fino a quando tutti non saranno vaccinati, dovremmo aspettarci che emergano più varianti. Queste varianti possono essere più trasmissibili, possono causare malattie più gravi e possono essere più resistenti ai vaccini attuali. Invece di vietare i viaggi, i Paesi ricchi del mondo devono sostenere gli sforzi delle economie in via di sviluppo per accedere e produrre senza indugio dosi di vaccino sufficienti per la loro gente", ha aggiunto Ramaphosa. (Res)