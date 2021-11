Imprese: Tim Brasil, team di manager a sostegno di Labriola per attuazione piano strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim Brasil ha comunicato che l’amministratore delegato Pietro Labriola, nominato direttore generale di Tim dopo la remissione delle deleghe di Ad da parte di Luigi Gubitosi, continuerà a guidare l’attuazione del piano strategico della societá. È quanto si legge in una nota diffusa dalla controllata brasiliana di Tim, dopo che il gruppo ha conferito a Labriola una serie di poteri precedentemente attribuiti all’amministratore delegato, per garantire la continuità della gestione. In quanto amministratore delegato di Tim Brasil, si legge nella nota della controllata, Labriola sarà assistito nelle sue funzioni, ove necessario, da un team di manager: Camille Faria, chief financial officer; Leonardo Capdeville, chief technology e information officer; e guidato da Alberto Griselli, chief revenue officer. Labriola inoltre, prosegue la nota, si asterrà dal partecipare alle decisioni del consiglio di amministrazione di Tim Brasil su questioni che potrebbero rappresentare un conflitto di interesse con la controllante Tim, in virtù del suo nuovo ruolo di direttore generale. Tim Brasil, conclude la nota, ribadisce il suo impegno a realizzare il piano strategico presentato al mercato all’inizio dell’anno. (Com)