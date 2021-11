Covid: Lagarde (Bce), perseguire impegni vaccinazione presi durante presidenza italiana G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno assunto durante la presidenza italiana del G20 di vaccinare il 70 per cento della popolazione mondiale entro il 2022 è un grande risultato che va monitorato e portato a termine. Lo ha detto la governatrice della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a "Che tempo che fa". “La pandemia di Covid-19 ci ha mostrato che le varianti” possono spostarsi in poche ore in tutto il mondo: “il virus non conosce frontiere e quindi non saremo protetti sinché non saremmo tutti vaccinati”, ha detto Lagarde. In merito agli accordi assunti sulla vaccinazione, la governatrice afferma che “sono impegni che vanno monitorati, bisogna favorire una logistica e bisogna fare in modo che i vaccini arrivino in questi Paesi. E bisogna andare oltre: in questi Paesi bisogna creare dei centri di analisi per monitorare l’evoluzione del virus”. (Res)