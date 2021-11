Business news: Brasile, il Paese ha il quarto tasso di disoccupazione più alto tra le principali economie del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è il quarto Paese con il più alto tasso di disoccupazione tra le principali economie del mondo. Lo riferisce l'agenzia di valutazione del rischio statunitense Austin Rating. L'indagine mostra che la disoccupazione in Brasile è più del doppio della media globale e anche la peggiore tra i membri del G20 (gruppo che riunisce i 19 paesi più ricchi del mondo e l'Unione Europea) che hanno già diffuso i dati di agosto. Il tasso di disoccupazione in Brasile è sceso al 13,2 per cento nel trimestre conclusosi ad agosto, raggiungendo i 13,7 milioni di lavoratori, secondo l'ultimo sondaggio pubblicato dall'Istituto brasiliano di statistica (Ibge). Prima dell'arrivo della pandemia di Covid-19, il tasso era inferiore al 12 per cento e nel primo trimestre del 2021 ha raggiunto il record del 14,7 per cento. Secondo la classifica, solo Costa Rica, Spagna e Grecia hanno registrato ad agosto un tasso di disoccupazione più elevato rispetto al Brasile. (Res)