Business news: Energia, ambasciatore in Brasile Azzarello si congratula con Saipem per contratto offshore con Petrobras

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile Francesco Azzarello si è congratulato con il gruppo Saipem, ed in particolare con il suo Ceo Francesco Caio, per l'importante contratto offshore da 940 milioni di dollari concluso il 22 novembre con Petrobras per l'installazione di un sistema sottomarino nell'ambito del progetto Buzios 7 per lo sviluppo di un giacimento pre-salt a 200 chilometri dalla costa dello stato di Rio de Janeiro, ad una profondità di 2 mila metri. Prosegue, con il terzo contratto di Saipem con Petrobras dal luglio 2020, per un totale di circa 2,5 miliardi di dollari complessivi, la collaborazione italo-brasiliana anche nel settore petrolifero, con l'utilizzo della tecnologia all'avanguardia mondiale della Saipem, si legge in una nota diffusa dall'ambasciata d'Italia in Brasile. (Res)