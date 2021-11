Business news: Brasile, importazioni da Argentina e Uruguay aumentate del 63,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importazione di energia elettrica da parte del Brasile è aumentata del 63,8 per cento nei primi 10 mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il costo per le casse dello stato è stato di 2 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". L'aumento delle importazioni è dovuto alla più grande crisi idrica degli ultimi 91 anni nel paese che ha ridotto le riserve dei bacini delle centrali idroelettriche. La siccità ha costretto il Brasile ad acquistare più energia da paesi come l'Argentina e l'Uruguay. L'aspettativa è che il ritmo delle importazioni diminuisca con l'arrivo delle piogge e il conseguente aumento delle riserve. Nel 2020 il Brasile aveva ridotto le importazioni di energia rispetto del 4,8 per cento rispetto al 2019 e dell'11 per cento rispetto al 2018. (Res)