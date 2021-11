Tunisia: presidente nomina nuovi governatori, opposizione denuncia favoritismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione in Tunisia contesta le recenti nomine da parte del presidente della Repubblica, Kais Saied, al livello locale. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha nominato venerdì 26 novembre quattro nuovi governatori nelle province di Medenine (sud), Ben Arous (nord-est), Sfax (est) e Gafsa (centro-sud). Si tratta rispettivamente di Saeed bin Zayed, Ezz El-Din Chalabi, Faouzi Mourad e Nader Hamdouni. Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), principale schieramento di orientamento laico e reazionario, ha denunciato “il ritorno ai favoritismi”, parlando di “corruzione politica e amministrativa” tramite un sistema di “nomine in cambio di servizi elettorali”. Il Pdl ha anche denunciato “la concentrazione del potere” nelle mani del capo dello Stato per “impostare un sistema amministrativo e politico al servizio del progetto personale” di Saied. “Il presidente della Repubblica avrebbe invece dovuto trovare soluzioni ai problemi economici, finanziari e socio-economici”, aggiunge il Pdl. (Tut)