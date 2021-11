Migranti: ministro Interno Francia, riunione a Calais non è stata “anti-inglese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di oggi a Calais per discutere della crisi dei migranti nella Manica non è stata “anti-inglese” ma “pro-europea”. Lo ha detto il ministro dell’Interno della Francia, Gerald Darmanin, al termine della stessa. “I britannici sono alleati dell’Europa e della Francia e dobbiamo lavorare con loro”, ha detto. Il Regno Unito, però, deve “prendersi le sue responsabilità e limitare l’attrazione del suo territorio” agli occhi dei migranti. Questi sono “sfruttati per la loro miseria e non sono responsabili” del traffico di cui sono oggetto. “Noi non siamo ostaggio della politica interna britannica”, ha proseguito Darmanin. (segue) (Frp)