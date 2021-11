Migranti: ministro Interno Francia, riunione a Calais non è stata “anti-inglese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri responsabili per le politiche migratorie di Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio si sono incontrati oggi pomeriggio a Calais per una riunione, a quattro giorni dal naufragio nella Manica costato la vita a 27 migranti. Lo scopo dell’incontro era quello di rafforzare la lotta comune contro l’immigrazione illegale e contro le reti di trafficanti di esseri umani. All’evento hanno partecipato anche la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, e rappresentanti dell’Europol e dell’agenzia Frontex. La riunione è avvenuta tuttavia senza la presenza della ministra dell’Interno del Regno Unito, Priti Patel, la cui partecipazione è stata annullata dall’omologo francese Darmanin venerdì, in risposta alla lettera inviata al presidente Emmanuel Macron dal premier Boris Johnson giovedì. Il capo del governo britannico ha di nuovo proposto pattuglie congiunte lungo le coste francesi per impedire alle imbarcazioni dei migranti di lasciare le coste continentali. Parigi è contraria a quest’ipotesi. Nella missiva si parla anche di un accordo bilaterale sui rimpatri. Darmanin si è detto “deluso” dalle richieste britanniche e ha giudicato la pubblicazione della lettera “addirittura peggiore”. (segue) (Frp)