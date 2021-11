Violenza donne: Bellanova su molestie a giornalista, offendere una donna non è goliardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo costruire riconoscibilità nel mondo dell’informazione anche grazie al monitoraggio della stampa internazionale" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- Sulle molestie subite in diretta dalla giornalista di "ToscanaTv" Greta Beccaglia "non può essere derubricato a goliardia offendere, molestare e oltraggiare una donna". Lo afferma in una nota la viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova. "Non si dovranno più consentire alibi e giustificazioni di questa natura. Solidarietà a Greta Beccaglia, giornalista di ToscanaTv molestata da un tifoso mentre svolgeva il suo lavoro. Il nostro impegno è preciso: #ogni giornoè25novembre".(Com)