© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegio sindacale di Tim, in relazione ad alcuni articoli di stampa pubblicati recentemente e che riferiscono di presunte delibere o decisioni a maggioranza da parte del collegio sindacale, comunica che dal proprio insediamento sino ad oggi il collegio ha preso tutte le proprie delibere e decisioni sempre all'unanimità dei suoi membri. E' quanto si legge in una nota. (Com)