- “Questa volta le molestie le abbiamo viste in diretta tv, ma penso a quante donne sono costrette a subirle ogni giorno per strada, sul lavoro, sull’autobus. Episodi inaccettabili che ci confermano quanta strada ci sia ancora da fare. Forza Greta Beccaglia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)