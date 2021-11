Violenza donne: Meloni su giornalista aggredita, molestie inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà a Greta Beccaglia, giornalista di "Toscana Tv" che ha subito molestie in diretta dai tifosi all'uscita dallo stadio di Empoli. "Nei confronti di Greta Beccaglia molestie inaccettabili. Chi compie tali volgarità verso una donna, mentre per altro svolge il suo lavoro, non è né un tifoso né un vero uomo. I responsabili siano identificati e puniti. Un abbraccio a Greta, professionista seria e donna combattiva", scrive Meloni su Twitter.(Rin)