Covid: paziente zero Omicron, soddisfatto di essermi vaccinato

- "Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia". Lo ha detto al giornale radio Rai il paziente zero italiano della variante Omicron del Covid-19. "Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l’infezione si è manifestata solo in modo lieve", ha aggiunto il manager che rende noto di essere in isolamento e monitorato in maniera assidua da medici e autorità sanitarie. (Rin)