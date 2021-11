Argentina: lo Stato spende 16 miliardi di dollari l’anno per sostenere le società pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato argentino spende oltre 16 miliardi di dollari l’anno per sostenere le imprese pubbliche, tra le quali spiccano in particolare la società idrica Aysa, la compagnia aerea Aerolineas Argentinas e il servizio postale Correo. Lo rivela un rapporto preparato dagli economisti Martin Polo e Nicolas Gadano e ripreso dal quotidiano “Clarin”. Ogni anno 3,6 miliardi di dollari vengono stanziati dallo Stato solo per coprire le perdite di queste aziende, un deficit che consuma ogni anno circa lo 0,7 per cento del Pil. Quest’anno le spese messe a bilancio per le imprese pubbliche erano pari a poco più di 4,5 miliardi di dollari, ma alla fine dell’anno dovrebbero avvicinarsi nella realtà a 7 miliardi di dollari. (segue) (Abu)