Argentina: lo Stato spende 16 miliardi di dollari l’anno per sostenere le società pubbliche (2)

- In base ai documenti in possesso dei due economisti, Aysa ha richiesto un’assistenza nel corso dell’anno pari a quasi un miliardo di dollari e solo in quest’ultima settimana ha incassato un ulteriore stanziamento pari a poco meno di 600 milioni di dollari. La società prevede entrate per 484 milioni di dollari, ma le spese correnti – ovvero quelle per la fornitura del servizio idrico e fognario – hanno raggiunto i 690 milioni di dollari. Aerolinas Argentinas ha perso 700 milioni di dollari nel 2020 e quest’anno registrerà un rosso vicino ai 600 milioni di dollari. Per Correo Argentino lo Stato aveva stanziato in bilancio 62,5 milioni di dollari, ma poi la società ha ricevuto ulteriori 33 milioni di dollari e ha raggiunto un deficit di 283 milioni di dollari, quattro volte e mezza quello preventivato. (Abu)