Milano: De Corato, la notte scorsa 60 verbali e cinque patenti ritirate con l'operazione "Smart"

- "Bilancio positivo per il progetto Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) di Regione Lombardia, fortemente voluto dall'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che sabato 27 novembre si è svolto nei Comuni di Milano, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano e Bresso. Complessivamente sono stati impiegati 41 operatori che hanno controllato 220 veicoli ed effettuato 118 alcol test. Sono state ritirate cinque patenti per la positività dei conducenti all'alcol test (4 a Milano e 1 a Cinisello), 10 persone sono state identificate e/o denunciate e sono stati emessi 60 verbali. "Ringrazio gli amministratori locali e gli uomini e le donne della polizia locale che hanno preso parte all'operazione Smart - afferma De Corato - questo sabato ci siamo concentrati a Milano e nei Comuni al Nord del capoluogo, ottenendo un bilancio positivo che conferma l'utilità del progetto. La collaborazione tra le diverse Polizie Locali è fondamentale per un efficiente controllo del territorio".(Com)