Russia-Grecia: viceministro Esteri Varvitsiotis in visita a Mosca da domani

"Agenzia Nova ha svolto e svolge un ruolo di primissimo piano nell’informazione relativa alle questioni internazionali, diplomatiche ed economiche" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Il viceministro degli Esteri della Grecia, Miltiadis Varvitsiotis, sarà da domani e per due giorni in visita nella Federazione Russa. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Esteri di Atene. Il viceministro sarà a Mosca alla testa di una missione del suo governo. Domani vedrà l’omologo Aleksandr Grushko, per poi incontrare rappresentanti del mondo imprenditoriale greco attivi in Russia. Martedì copresiederà il 13mo comitato interministeriale congiunto greco-russo sulla cooperazione economica, industriale, scientifica e tecnica. Al suo termine firmerà un protocollo di cooperazione. (Gra)