23 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala, interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2021/2022 dell'Humanitas Universityvia Rita Levi Montalcini, 4 Pieve Emanuele (ore 10:30)Conferenza stampa di Fratelli d'Italia per illustrare la petizione www.nouteroinaffittoreatouniversale.it a sostegno della proposta di legge che prevede la punibilità del reato di maternità surrogata anche se compiuto da un italiano all'estero. Intervengono: Isabella Rauti; Daniela Santanché; Stefano Maullu; Andrea Mascaretti; Paola Frassinetti e Lucrezia Mantovani, insieme ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia.Palazzo Marino, sala Brigida, piazza Scala,2 (ore 15)Si riunisce il Consiglio comunale. In apertura di seduta gli interventi liberi dei consiglieri “ex art. 21”', per un tempo massimo di un'ora. A seguire la delibera di Programmazione 2021-2023, Variazione del Bilancio finanziario e Modifiche al Documento unico di programmazione (Dup) per un tempo di discussione complessivo pari a 4 ore.Palazzo Marino, piazza scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, apre i lavori del convegno “Educare alle differenze nell'ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento nelle scuole della Lombardia”. Palazzo Pirelli, Auditorium “Gaber”, piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 9:30)Si riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Diretta “Stop ai dubbi” organizzata da Regione Lombardia. Intervengono: Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.Palazzo Lombardia, Sala Biagi (1° piano) piazza Città di Lombardia, ingresso N4 (ore 14:15, inizio diretta ore 15)VARIEConferenza stampa di presentazione dell'opera "Macbeth" di Giuseppe Verdi. Intervengono: Dominique Meyer, Sovrintendente e Direttore artistico; Riccardo Chailly, direttore musicale; Davide Livermore, regista; Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli, Ildar Abdrazakov; Daniel Ezralow, coreografo; Silvia Calandrelli, direttrice Rai Cultura; Nicola Monti, amministratore delegato Edison; Massimiliano Di Silvestre, Presidente e amministratore delegato BMW Italia.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi, (ore 12)XX Congresso Simit. Intervengono: Andrea Stella, Ordinario di Chirurgia Vascolare all'Università di Bologna; Pierluigi Viale, Ordinario di Malattie Infettive all'Università di Bologna, Direttore dell'Unità Operativa Malattie Infettive del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi; Giorgio Foresti, Managing Director di Techdow Pharma Italy.MiCo - Milano Convention Centre, Sala White ,1 Via Gattamelata, Gate 14, Piano 2 (ore 12:30)Presentazione di “Impresa cultura Milano”, coordinamento delle associazioni di Confcommercio Milano che rappresentano l'impresa creativa e culturale. Intervengono: Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio; Carlo Fontana, presidentedi “Impresa cultura Italia”; Melania Rizzoli, assessore a formazione e lavoro di Regione Lombardia; Interviene inoltre il Maestro Davide Livermore, regista del “Macbeth” di Giuseppe Verdi che inaugura il 7 dicembre la stagione del Teatro alla Scala.Confcommercio Milano, veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 13:45)Presentazione dello studio impatto Paese di Lactalis Italia e Ambrosetti. Intervengono, tra gli altri, il vicesindaco Anna Scavuzzo e l’assessore Regionale all'agricoltura e sistemi verdi, Fabio Rolfi.Hotel Principe di Savoia, piazza della Repubblica, 17 (ore14)Inaugurazione della mostra "Domani": aspettative per l'epoca post pandemica raccontate dai giovani artisti dell'Accademia di Brera. Al via la sesta edizione del Premio Brera Bicocca.Università degli Studi di Milano Bicocca, aula magna edificio Agorà, piazza dell'ateneo nuovo, 1 (ore 17:30)Lectio "La linea rossa, o dell'educazione estetica di una città" di Barbara Carnevali. Intervengono Stefano Cetti, direttore generale MM spa e Arrigo Giana, direttore generale Atm.Centrale dell'acqua, P.zza Diocleziano, 5 (ore 18)Cerimonia di assegnazione dei “Cook awards 202”1. 18 i finalisti dei riconoscimenti istituiti da Cook e Corriere della Sera, rivolti in alle personalità del mondo del food che più hanno saputo unire talento e valori etici.Diretta streaming (ore 18:30)(Rem)