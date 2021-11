Business news: Saipem, acquisito nuovo contratto offshore progetto Buzios 7 in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto Surf Epci assegnato da Petrobras per l'installazione di un sistema sottomarino basato su riser rigidi relativo al progetto Búzios 7, per lo sviluppo del giacimento pre-salt situato a circa 200 chilometri al largo della costa dello stato di Rio de Janeiro, ad una profondità di circa 2.000 metri. Lo riferisce un comunicato stampa di Saipem. Il progetto assegnato a Saipem comprende l’ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) dei Riser Steel Lazy Wave (Slwr) e le corrispondenti flowline di interconnessione tra i 15 pozzi sottomarini e l’unità FPSO, oltre alle relative linee di servizio e ombelicali di controllo. Inoltre, Saipem sarà responsabile della fornitura e installazione degli ancoraggi dell’unità Fpso e dell'aggancio della stessa al giacimento. Per l'installazione degli Slwr Saipem impiegherà la Fds, il suo mezzo all'avanguardia per lo sviluppo di giacimenti. (Res)