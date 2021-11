Brasile: Bolsonaro promulga legge che istituisce bonus per acquisto gas da cucina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che istituisce il pagamento di un bonus per acquisto di gas da cucina in favore delle famiglie a basso reddito. Il disegno di legge, presentato dal deputato Carlos Zaratini del Partito dei lavoratori (Pt), era stato approvato in parlamento lo scorso ottobre e, per diventare legge, attendeva l'approvazione del presidente. Il testo prevede che le famiglie beneficiarie ricevano, ogni due mesi, l'importo corrispondente ad almeno il 50 per cento del prezzo medio nazionale di rivendita della bombola da 13 kg. Il programma, secondo il testo, durerà cinque anni. Il valore in denaro del bonus sarà calcolato considerando i prezzi stabiliti dal Sistema di rilevamento del prezzo (Slp) dell'Agenzia nazionale del petrolio (Anp.) (segue) (Brb)