Vaccino: Asl Latina, da 1 dicembre dose di richiamo per popolazione sopra 18 anni

- A partire dal primo dicembre la possibilità di ricevere la dose booster (di richiamo) di vaccino verrà garantita a tutta la popolazione sopra i 18 anni. Lo comunica in una nota la Asl di Latina. "L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ con vaccino a m-Rna, (Pfizer o Moderna, considerati sostanzialmente equivalenti) alle categorie per cui - si legge nella nota -è già raccomandata e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato".(Com)