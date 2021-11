Roma: Gualtieri, città si illumina per la festa ebraica di Hanukkah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in occasione della festa ebraica di Chanukkà, ha partecipato alla cerimonia di accensione pubblica della Chanukkà in piazza Barberini. "Roma si illumina per la festa di Hanukkah, la 'Festa delle luci'. Un’antichissima festività religiosa ebraica che ricorda a tutti come anche nei momenti più bui può e deve brillare una luce di speranza e di rinascita. Auguri a tutta la Comunità Ebraica", scrive su Facebook Gualtieri. (Rer)