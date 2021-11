Rai: Lega, chiederemo terza edizione Tgr innovativa e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai, sottolinea che "le edizioni regionali dei Tg Rai sono il fiore all'occhiello dell'informazione e l'azienda ha il dovere di valorizzarle. La gestione Casarin ha fatto crescere gli ascolti del 2 per cento, facendo di questo telegiornale il terzo assoluto in Italia dopo Tg1 e Tg5. La fascia del mattino che comprende Buongiorno Italia e Buongiorno Regione ha ottenuto lo scorso anno i migliori risultati dell'ultimo decennio". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Se il Cda ha deciso di tagliare i 4 milioni di euro di costi dell'edizione notturna, oggettivamente poco seguita, siamo certi che si potrà lavorare a una terza edizione serale innovativa, sostenibile e capace di integrarsi con l'informazione web e social. La Lega presenterà, nel merito, una mozione in commissione di Vigilanza". (Com)