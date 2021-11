© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La commissione europea, tramite un documento interno, considera il Natale festività poco 'inclusiva'. Nel bersaglio anche i nomi Maria e Giovanni. Il motivo? Potrebbero risultare 'offensivi' per i non cristiani. Ora basta: la nostra storia e la nostra identità non si cancellano". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)