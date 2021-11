Covid: von der Leyen, corsa contro il tempo per fare fronte a nuova variante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in una corsa contro il tempo per fare fronte alla nuova variante di coronavirus, la Omicron. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante una conferenza stampa a Riga, in Lettonia, assieme al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e al primo ministro lettone, Arturs Krisjanis Karins. Von der Leyen ha spiegato che i produttori dei vaccini hanno bisogno di 2-3 settimane “per avere un’idea della qualità delle mutazioni”. (Sts)