Milano: De Corato, aggressione in piazzale Loreto, città peggio di Gotham city, Sala apra gli occhi

- “L'episodio è l'ennesimo di un lungo bollettino di guerra che comprende violenze, rapine, scippi, risse, accoltellamenti per strada con protagonisti immigrati, spesso irregolari”. Lo afferma in una nota l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia Locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, comentando l'aggressione a scopo di rapina avvenuta all'alba di oggi nei confronti di due fratelli siriani di 23 e 24 anni da parte di quattro giovani egiziani all'interno di un bar in piazzale Loreto. “Questa aggressione - prosegue - è avvenuta in pieno centro, in piazzale Loreto, non in periferia e nessuno dice nulla. Al sindaco Sala che sostiene che Milano non sia Gotham City per quanto riguarda la pericolosità e la mancanza di sicurezza, rispondo che è molto peggio. Apra gli occhi!". (Com)